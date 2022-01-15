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Vali Çuhadar’dan ihtiyaç sahibi ailelere ‘çat kapı’ ziyaret

Perşembe günlerini ‘Halk Günü’ yaparak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışan Vali Mahmut Çuhadar, hafta sonları da ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 17:55
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Vali Çuhadar’dan ihtiyaç sahibi ailelere ‘çat kapı’ ziyaret

Perşembe günlerini ‘Halk Günü’ yaparak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışan Vali Mahmut Çuhadar, hafta sonları da ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Hafta içerisindeki yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonları da zaman zaman ihtiyaç sahibi ailelere çat kapı ziyaretlerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, ailelerin durumunu ve yaşadıkları sorunları yerinde görerek istek ve taleplerini dinliyor.

Vali Mahmut Çuhadar, bu hafta sonu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’le birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ihtiyaç sahibi aileleri ve yetimleri ziyaret ederek yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dinleyip, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.

Ziyaretleri kapsamında Adıyaman merkez Turgut Reis ve İmamağa mahallelerinde 3 aile ile görüşen Vali Mahmut Çuhadar, ailelerle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Çuhadar, ziyaret ettiği evlerde çocuklara da yakın ilgi göstererek oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, “Her zaman olduğu gibi bugünde Yaradan’ın bizlere emaneti olan yoksul vatandaşlarımızın ve yetimlerimizin evlerine misafir olduk. Bu ziyaretlerle amacımız bu şehirde ulaşamadığımız hiçbir yoksul, ihtiyaç sahibi ve yetim vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Bizim anlayışımıza göre devletin varlık sebebi yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkarak hizmet etmektir. Bizim yönetim anlayışımızda ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ misyonu vardır. Biz vatandaşın derdiyle dertlenen, derdini çözmeye gayret eden hizmetkâr devlet anlayışı ile hareket ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız kendini asla yalnız hissetmesin, Devletimizin şefkat eli her daim yanlarında olacaktır. Çünkü biliyoruz ki yoksul ve yetimlerimiz bir şehrin bereket ve dua kapısıdır. Bugün olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya devam edeceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: iha
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