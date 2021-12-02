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Vali Çuhadar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:58
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Vali Çuhadar’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi. Vali Çuhadar, “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı sağlanmıştır.

Son yıllarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasına yönelik çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Biz de valiliğimiz koordinasyonunda, başta Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 02.12.2021 16:46
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