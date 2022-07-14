banner195
banner196
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.394,76
ALTIN
957,10
DOLAR
17,50
STERLİN
20,61
EURO
17,43

Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:48
5 Okunma
Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016’da devletimizi parçalamaya yönelik hain darbe girişiminin aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin destansı mücadelesi ve direnişi ile bertaraf edilmesinin ve demokrasi zaferinin 6. yıl dönümünün idrak edildiğini kaydetti.

Çuhadar mesajında, “Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu ile Peygamber ocağı şanlı ordumuzun içine sızan haşhaşi FETÖ’cü hainler tarafından 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi, hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği ve başvuramadığı bir alçaklığa başvurulmuştur. FETÖ üyesi hainlerin kalkışması milletimizin sarsılmaz iradesi ile bertaraf edilmiş, asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferi olarak tarihteki yerini almıştır.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz işgal girişimi sırasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir.

Söz konusu vatan olunca dün nasıl Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı’nda milletimiz 7 düvele karşı koyup destanlar yazmışsa, 15 Temmuz’da da aynı ruh ve aynı inançla kurşunlara ve tanklara kendisini siper ederek yeni bir destan yazmıştır. Devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir.

Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Bugün bizlere düşen, tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektir.

15 Temmuz’da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı
ATSO Başkanı Uslu’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Kılınç’tan 15 Temmuz mesajı
Başkan Kılınç’tan 15 Temmuz mesajı
Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı
Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı
Rektör Turgut’un 15 Temmuz mesajı
Rektör Turgut’un 15 Temmuz mesajı
Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak
Yavru baykuş bakımı sonrasında doğa bırakılacak
Başkan Dağtekin: “15 Temmuz Destanı hafızalardan silinmeyecek”
Başkan Dağtekin: “15 Temmuz Destanı hafızalardan silinmeyecek”
Mesire yerleri doldu taştı
Mesire yerleri doldu taştı
Adıyaman’da yoğun bayram mesaisi
Adıyaman’da yoğun bayram mesaisi
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Anız yangınında ağaçlar zarar gördü
Anız yangınında ağaçlar zarar gördü
Gölbaşı’nda yayla şenliği düzenlendi
Gölbaşı’nda yayla şenliği düzenlendi
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi 1 yaşında
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi 1 yaşında
Sincik’te ormanlık alandı yangın
Sincik’te ormanlık alandı yangın
Piknikçiler yangına neden oldu
Piknikçiler yangına neden oldu
İki grup arasında kavga: 1 yaralı
İki grup arasında kavga: 1 yaralı
Eşiyle alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahsa meydan dayağı
Eşiyle alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahsa meydan dayağı
Adıyaman’da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı
Adıyaman’da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı
İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı
İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı
Sürpriz kurbanlık duygulandırdı
Sürpriz kurbanlık duygulandırdı
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman’da yetimlere giysi desteğinde bulunuldu
Adıyaman’da yetimlere giysi desteğinde bulunuldu
Robotik Proje Şenliği düzenlendi
Robotik Proje Şenliği düzenlendi
Rektör Turgut’tan Kurban Bayramı mesajı
Rektör Turgut’tan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Fırat’tan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Fırat’tan Kurban Bayramı mesajı
İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu
Vali Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı
Vali Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı
ATSO Başkanı Uslu’dan Kurban Bayramı mesajı
ATSO Başkanı Uslu’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Dağtekin: “Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir”
Başkan Dağtekin: “Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir”

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim