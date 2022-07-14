Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016’da devletimizi parçalamaya yönelik hain darbe girişiminin aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin destansı mücadelesi ve direnişi ile bertaraf edilmesinin ve demokrasi zaferinin 6. yıl dönümünün idrak edildiğini kaydetti.

Çuhadar mesajında, “Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu ile Peygamber ocağı şanlı ordumuzun içine sızan haşhaşi FETÖ’cü hainler tarafından 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi, hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği ve başvuramadığı bir alçaklığa başvurulmuştur. FETÖ üyesi hainlerin kalkışması milletimizin sarsılmaz iradesi ile bertaraf edilmiş, asrın en büyük ihanetine karşı asrın en önemli zaferi olarak tarihteki yerini almıştır.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz işgal girişimi sırasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir.

Söz konusu vatan olunca dün nasıl Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı’nda milletimiz 7 düvele karşı koyup destanlar yazmışsa, 15 Temmuz’da da aynı ruh ve aynı inançla kurşunlara ve tanklara kendisini siper ederek yeni bir destan yazmıştır. Devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir.

Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Bugün bizlere düşen, tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektir.

15 Temmuz’da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha