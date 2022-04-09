Galeriler Yazarlar
Adıyaman 15
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10

Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:40
3 Okunma
Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar, aziz milletin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli bir görev alarak bu sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla sürdüren Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Çuhadar, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının 10 Nisan Polis Gününü kutluyorum.

Türk Polisi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu kadar, devletimizin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bilmiştir. Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane bir şekilde mücadele eden kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça cennet ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftasını kutluyor, şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize de sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı
Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı
TÜGVA’dan Ramazarn etkinliği
TÜGVA’dan Ramazarn etkinliği
Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı
Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi
Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı
Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Öğretmenevinin protokolü imzalandı
Öğretmenevinin protokolü imzalandı
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı
Sokakta oynayan çocuğa otomobil çarptı
Öğrencilerle iftarda bir araya geldi
Öğrencilerle iftarda bir araya geldi
‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı yapıldı
‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı yapıldı
Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar
Nemrut Dağı heykellerinden okarina yaptılar
Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu
Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı
Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
Köylüler taziye evi için yardım bekliyor
Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi
Adıyaman’da 50 okulda 20 bin öğrenciye su ve çevre eğitimi verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim