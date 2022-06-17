Vali Çuhadar YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS), girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Sınava girecek öğrencilerin kaygı ve heyecandan uzak durmaları, elde edecekleri başarıya olumlu katkılar sağlayacağını vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, “Ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizin üniversite hayallerini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar) günü iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli öğrencilerimizin büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları YKS sınavında başarılı olacağına ve kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren YKS Sınavının ilimizde sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçmesi ve sınava girecek öğrencilerimizin motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Adıyaman Valiliği olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu duygularla gençlerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, YKS sınavının öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, eğitim hayatları için önemli bir aşama olan YKS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

iha