Vali Çuhadar, yeni yıl mesajı yayımladı

Çuhadar, "Yeni yılın milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2023 yılına girdiğimizin altını çizen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu kadim dünyanın birçok medeniyetine beşiklik yapan, kültürlerin kucaklaştığı, Güneydoğu Anadolu’nun müstesna şehri Adıyaman’da yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2022 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2023 yılına giriyoruz. Yeni yılın milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta kahraman şehitlerimizin emaneti olan cennet vatanımız olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir” şeklinde açıklama yaptı.

“2023 yılında da vatandaş memnuniyetini önceleyen çalışmalar içinde olacağız”

Ayrıca yeni yılda da Adıyaman için olan gayretlerini ülkenin vizyonu doğrultusunda devam edeceklerini belirten Vali Çuhadar, “Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride bıraktığımız bir yılın da muhasebesini yaparken 2023 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi yeni yılda da Adıyaman’ımızı daha ileri noktalara taşımak için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmekteki azim ve kararlılığımızı hassasiyetle devam ettireceğiz. 2023 yılında da ilimizin sahip olduğu potansiyeli ve bütün değerleri kullanarak, gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam ederek, ülkemizin hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna daha ilerlemiş ve refah seviyesi yüksek bir Adıyaman’la destek olmak için elimizden gelen çabayı sarf etmenin gayreti içerisinde olacağız. En büyük gayemiz, kadim şehrimizi her alanda daha mutlu insanların yaşadığı bir il haline gelmesini sağlamaktır. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan Adıyamanlı hemşerilerimizin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak amacıyla, tüm yurt sathında olduğu gibi ilimiz genelinde de Valiliğimizce gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır. Bu duygularla yeni umutlarla karşıladığımız 2023 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyor, Adıyamanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, çalışma arkadaşlarımın, her kademedeki kamu personelimizin, özel sektör çalışanlarının ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.