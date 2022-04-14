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Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz”

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Turizm Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, “Yerli ve yabancı turistleri Adıyaman’da tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:21
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Vali Çuhadar: “Turistleri tarihe yolculuk, doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz”

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Turizm Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, “Yerli ve yabancı turistleri Adıyaman’da tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin hem iklimi hem tarihi dokusu, bulunduğu coğrafya hem de kültürel zenginliği ve doğal güzellikler açısından dünyanın kuşkusuz en güzel ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın da önemli ve özel bir yeri olduğunu söyledi.

Çuhadar mesajında, “Turizm konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizin hem doğal, tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmak hem de bu özellikleri turizm faaliyetlerine kazandırmak amacıyla 15-22 Nisan Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır.

‘Bacasız Sanayi’ olarak adlandırılan turizm, ülkeler arasındaki huzur ve barış ortamının sağlanmasında ve ülke ekonomisine canlılık kazandırılmasında önemli bir etkendir. Turizm, ülkelerin sosyal-kültürel özelliklerini ve doğal güzelliklerini geniş kitlelere tanıtan, farklı kültürdeki insanları bir araya getiren bir sektördür. İstihdama sağladığı katkı ile beraber ülkenin ya da bölgenin gelişmesine ve ekonomik kalkınmasına doğrudan etki etmektedir.

Ülkemiz, zengin tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, barındırdığı sayısız tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra, coğrafyası, farklı arayış ve beklentilere yanıt veren iklim koşullarıyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zengin coğrafyada yer alan güzel ilimiz Adıyaman’da binlerce yıllık tarihî, doğal güzellikleri ve kadim gelenekleri ile büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. İlimizin bu güzelliklerini tanıtmak için özellikle Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmekteyiz. İlimiz turizminin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerine yönelik tanıtımların artırılması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz bu proje ve çalışmaların ilimizin turizm ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi ören yerleri ve eserlerle dikkat çeken Adıyaman’ımız adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan ve dünyada güneşin en güzel doğup battığı mekanların başında gelen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı bu ününü hakkıyla korumaktadır.

Yine Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan binlerce yıllık tarihiyle Perre Antik Kenti Adıyaman’ın tarihine ışık tutuyor. Bunun devamı olarak Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi ve ismini sayamadığım çok sayıda tarihi ören yeri ülkemiz ve ilimiz turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Köklü bir geçmişe sahip olan Güneydoğu’nun incisi kadim şehir güzel Adıyaman’ımızı görmeyen herkesi, ilimizde bir tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzelliklerimizi yerinde görmeye davet ediyorum.

Bu vesile ile 2022 turizm sezonunun ülkemize, ilimize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyor, turizmin gelişmesinde payı olan ve bu sektörde emek harcayan, otelcisinden rehberine, acentecisinden, taşımacısına, tüm turizm sektörü çalışanlarının Turizm Haftasını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
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