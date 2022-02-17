Vali Çuhadar, Suriye gazisini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye’nin Doruk Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada sol bacağından yaralanan Sözleşmeli Er Murat Doğan’ı hastanede ziyaret etti.

Sözleşmeli Er Murat Doğan, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken geçici görev ile gittiği Suriye Doruk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada 05 Şubat 2022 günü sol bacağından yaralandı. İlk müdahalesi Kilis Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Sözleşmeli Er Murat Doğan’ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Ortopedi servisinde tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Sözleşmeli Er Murat Doğan’ın sağlık durumu hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’dan bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, yaralı asker Murat Doğan’a geçmiş olsun dileklerin iletti.

Suriye Gazisi Sözleşmeli Er Murat Doğan’a herhangi bir taleplerinin ya da sıkıntılarının olup olmadığını da soran Vali Mahmut Çuhadar, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve herhangi bir ihtiyaç ve sıkıntı olması durumunda telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.

Sözleşmeli Er Murat Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Kahraman askerimizin sağlık durumunun ve moralinin yerinde olduğunu gördüm. Buna da çok mutlu oldum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizin huzur ve güveni için yurdumuzun dört bir tarafında gece-gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize Allah güç, kuvvet versin. Yüce Allah kahraman Mehmetçiklerimizi her türlü kazadan, beladan korusun ve esirgesin” dedi.

Suriye Gazisi Sözleşmeli Er Murat Doğan ve ailesi ise, gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.

iha