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Vali Çuhadar, Sarıkayalılarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan ilçesinde bulunan Sarıkaya Köyü halkıyla bir araya gelip 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağına çıkarak incelemelerde bulundu.

09 Ağustos 2022 Salı 18:34
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Vali Çuhadar, Sarıkayalılarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan ilçesinde bulunan Sarıkaya Köyü halkıyla bir araya gelip 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağına çıkarak incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla hasbihal etmek ve köylülerin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla düzenlendiği köy ziyaretlerine Adıyaman’ın en ücra köşesindeki Mestan, Kavak ve Sarıkaya Köyleri ile devam etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği Mestan, Kavak ve Sarıkaya köylerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek vatandaşlar tarafından iletilen sorunları not alıp bu talepleri aciliyet sırasına göre çözeceklerini belirtti.

Sarıkaya Köyünde etrafını saran çocukların isteğini kırmayarak fotoğraf çektiren Vali Mahmut Çuhadar, geçimini tütüncülükle sağlayan köyde çiftçilerle de sohbet ederek hasat mevsimi dolayısıyla tütünü şişe sapladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen köy ziyaretlerinde vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, “Biz Şeyh Edebali’nin öğüdü olan insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendimize ilke edinmiş bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan güzel şartlarda yaşamadığı sürece devlet sağlam olmaz. Devletimizin ilelebet payidar olması için insanın iyi koşullarda yaşaması gerekiyor. Biz bütün çalışmalarımızı insan ve hizmet odaklı bir anlayışla yerine getiriyoruz. Devlet olarak bizim asli görevimiz köylerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmadan hizmetin en kalitelisini vatandaşlarımıza sunmak ve köylerimizin refah seviyesini yükselterek daha da yaşanılabilir hale getirmektir. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kamu yatırım ve hizmetlerini en hızlı bir şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Kırsal kesime bundan sonra daha çok zaman ayırarak daha sık gidip geleceğiz. Gönlümüz her zaman sizlerle beraberdir” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, köy ziyaretlerinin ardından 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Ulu Baba Dağına çıkarak Hüseyin Gazi Türbesini ziyaret ederek dua etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, Hüseyin Gazi Türbesinin ulaşım ve ihtiyaçlarının karşılanması için gayret göstereceğini söyledi.

Kaynak: iha
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