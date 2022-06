Vali Çuhadar, meyve fidanı üretim merkezini inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile yurdun dört bir tarafının meyve fidanı ihtiyacını karşılayan Bozhüyük Köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas’la birlikte Adıyaman’ın önemli meyve fidanı üretimi merkezlerinden biri olan ve yıllık ortalama 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretiminin yapıldığı merkeze bağlı Bozhüyük Köyünü ziyaret etti. Bozhüyük Köyüne gelişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarı ve köy halkıyla sohbet ederek, köyün ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinleyip, çözümü noktasında istişarelerde bulundu. Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra badem, ceviz, nar, elma, erik, üzüm, zeytin, şeftali, kaysı, ayva ve Trabzon hurması başta olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon sertifikalı meyve fidanının üretildiği köyde üretim sahalarını gezerek, fidan üreticilerinden fidanların üretim aşaması ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adıyaman’ın meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştirdiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Valilik olarak kentimizin can damarı olarak gördüğümüz tarımın geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu çerçevede birçok ilçemizde çiftçilerimize meyve fidanları dağıtımı yaptık. Bu desteklerle amacımız, Adıyaman’ın tarımsal ürün çeşitliliğini, bölgenin meyve ihtiyacını karşılanmasını ve çiftçimizin tarımsal girdisini artırmaktır. Bugün Bozhüyük Köyümüzde üretimi yapılarak ilimiz merkez başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına meyve fidanı dağıtımı yapılan sahada incelemelerde bulunduk. Tarım sektörünün gelişmesi ve üretim yelpazesinin zenginleşmesi için büyük emeklerle meyve fidanı üretimi yaparak ilimizin ve bölgenin fidan ihtiyacını karşılayan üreticilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum. 2 yıldan fazla bir süredir tüm dünyanın yaşadığı salgın, tarım sektörünün dünyadaki stratejik önemini bir kez daha göstermiştir. Tarımsal üretimi ekonomik boyutunun çok ötesinde, stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Bunun için tarımsal üretime çok önem veriyor ve çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.

iha