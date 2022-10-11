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Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek amacıyla köy ziyaretlerine devam ediyor.

11 Ekim 2022 Salı 16:54
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Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek amacıyla köy ziyaretlerine devam ediyor.

Adıyaman merkeze bağlı Durak, Üçdirek, Gümüşkaya ve Atakent köylerini ziyaret eden köy muhtarı ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Mahmut Çuhadar, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İlk olarak Durak Köyünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, burada köy muhtarı ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında sohbet ederek, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alıp çözümü noktasında gayret sarf edeceğini belirtti.

Daha sonra Üçdirek köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri ile köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından Gümüşkaya Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada hayırsever Hacı Hasan Şahin tarafından yapılmakta olan caminin inşaatını gezerek, köyüne güzel bir eser kazandıran hayırsevere teşekkür etti.

Köy ziyaretlerinin son bölümünde Atakent Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek köyün ihtiyaç ve talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Atakent ilk ve ortaokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip, okulun ihtiyaçları, öğrenci sayısı ve fiziki yapısı hakkında okul müdüründen bilgi aldı.

Köylere yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için her fırsatta vatandaşlarımızın arasında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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