Vali Çuhadar, köylerde incelemelerde bulundu

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla köy köy dolaşan Vali Mahmut Çuhadar, Uğurca, Ilıcak, Kayalı ve Külafhöyük köylerini inceledi.

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesime gerçekleştirdiği ziyarette muhtarlar ve köy sakinleri ile bir araya gelerek köylerin sorun ve taleplerini dinledi.

Uğurca, Ilıcak, Kayalı ve Külafhöyük köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla hasbihal ederek ihtiyaç ve taleplerini soran Vali Mahmut Çuhadar, “Köylerimizin mevcut yaşam koşullarını iyileştirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız şehirlerde ne varsa köylerimizde de o hizmetlerin olmasıdır. Çok şükür hizmet anlamında köy kent ayrımı kalmadı. Yeni dönemde de yapacağımız çalışmalarla hizmet kalitesini artırarak köylerimizi daha da yaşanılır hale getireceğiz. Şehirde ne varsa köylerimiz de o hizmetler olacak. Bütün bu hizmetlerle amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlayarak, insanımızın hayat kalitesini günümüz şartlarına göre yükseltmektir.

Bizim yönetim anlayışımız da insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışı vardır. Bugün ziyaret ettiğimiz köylerimizde vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepleri not alarak bunları imkanlar ölçüsünde çözmenin gayretinde olacağız. Kırsal kesime bundan sonra daha çok zaman ayırarak daha sık gidip geleceğiz. Gönlümüz her zaman sizlerle beraberdir. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kamu yatırım ve hizmetlerini en hızlı şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Kırsal kesime yönelik gerçekleşen ziyaretlerde köy okullarını da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili köy muhtarından bilgi aldı.

iha