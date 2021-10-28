Vali Çuhadar, kaza yapan tarım işçilerini hastanede ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni ilçesinde minibüsün ikamete girmesi sonucu yaralanan tarım işçilerini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Akkuyu (Çakallı) köyünde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak ikamete çarpması sonucu 15 kişi yaralanmıştı. Yaşanılan kaza sonrası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa ve ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, tarım işçilerinin kaldırılarak tedavi altına alındığı Besni Devlet Hastanesi’ne geldi. Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet tedavi altında bulunan yaralıları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çuhadar aynı zamanda doktorlardan da yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Çuhadar, “Araban ilçesinden, Besni’ye bağlı Akkuyu köyüne tarım işçisi taşıyan bir minibüsün yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarpması sonucu maalesef 15 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 11 tanesi Besni Devlet Hastanemizde müşahede altına alınmış dört tanesi Araban Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Şuanda hayati tehlikesi olan hastamız yoktur hepsi kontrol altındadır. Ucuz atlatılmış bir kaza diyebiliriz. Bizlerde hastalarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devlet olarak ne gerekiyorsa yaptık. Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor hastalarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.

iha