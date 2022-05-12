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Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla görevini başarı ile icra eden polis ve jandarma trafik personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:16
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Vali Çuhadar jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla görevini başarı ile icra eden polis ve jandarma trafik personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen programda İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’ta hazır bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla gayretli ve özverili bir çalışma sergileyerek görevinden başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aykut Gökhan ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli Komiser Yardımcısı Hikmet Gökdam ve Trafik Polisi Recep Özdemir’e başarı belgesi takdim etti. Trafik ekiplerinin il genelinde koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Ülkemizin köklü iki kurumu olan emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, asayişten, terörle mücadeleye, organize suçlardan, trafiğe kadar her alanda vatandaşlarımızın huzur ve güveni için 7/24 esasına göre fedakarlıkla hizmet vermekte ve denetimlerini sürdürmektedirler. Her iki kurumumuzda ilimiz genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların en az seviyeye indirilmesi hususunda elinden gelen gayreti gösteriyor. İlimizde trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, trafikte maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme anlamında bu süreçte her zaman görevi başında olan ve görevlerini başarıyla icra eden emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarının da aynı titizlikle devamını diliyorum” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra özverili çalışmalarından dolayı polis ve jandarma trafik ekiplerine teşekkür ederek, başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaynak: iha
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