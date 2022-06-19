Vali Çuhadar, baba hasreti çeken çocuklarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Babalar Günü dolayısıyla ilde babasız büyümek zorunda kalan ve baba hasreti çeken çocukları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettiği evlerde çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocuklarla sıcak ve samimi diyalog kurarak ailelerin varsa ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Yetimlere sahip çıkmanın merhamet medeniyetinin bir getirisi olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün Babalar Günü. Yaşamlarını babasız sürdüren yavrularımıza sahip çıkılmasının, onlara bu eksikliğin hissettirilmemesinin, sıcak, içten ve şefkatle yaklaşılmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu çocuklarımız bize yüce Allah’ın emanetleridir. Bu anlamlı günde yavrularımızla beraber olmak istedik. Baba sevgisinden ve şefkatinden yoksun büyüyen, baba hasreti çeken bu yavrularımızı kendi evlatlarımızdan ayırt etmiyoruz. Bir Vali olarak bu yavrucaklarımızın gözlerindeki o hasreti dindirmenin, bir aile sıcaklığı ile onların yanında olmanın gayretinde olacağız. Babasız büyüyen bir çocuğun mutluluğu tüm dünyaya bedeldir. Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Rabbim yavrularımızın yüzünü hep güldürsün, onlara güzel bir gelecek nasip etsin inşallah” diye konuştu.

iha