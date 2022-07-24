Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramını kutladı.

Vali Çuhadar, Türk basınında sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin halkı doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden, bu mesleğe yıllarını veren, kalemini doğruluktan ayırmayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar, “İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir mesuliyeti de üstlenmektedir. Dün olduğu gibi bugün ve yarında basınımızın doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günde Adıyaman’ımızın kalkınması ve gelişmesi için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren, doğru ve eksiksiz haber veren, basın meslek ilkeleri ve basın ahlak esaslarından ayrılmadan özel hayata ve kişilik haklarına saygılı tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm basın mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

iha