Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Önceki gün Adıyaman’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün 7 farklı adrese şafak operasyonu düzenlemişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan M.D., D.D., M.D., E.Ç., E.T., E.Ö. ve M.B., isimli 7 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Şahısların adreslerine yapılan şafak operasyonunda ise saksıda dikilmiş 14 ayrı Hint keneviri, 53 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram bonzai, 7.38 gram esrar, 23.26 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: iha