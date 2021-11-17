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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün özel hareket destekli yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 16:32
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün özel hareket destekli yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik çalışmalar sonucunda yürütülen çalışma kapsamında önceki gün Cumhuriyet Mahallesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine özel harekat polis destekli uyuşturucu operasyonu yapılmıştı.

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan isminin verildiği uyuşturucu operasyonu kapsamında ikamette yapılan incelemelerde 36.36 gram metamfetamin, 1.5 gram sentetik kannabinioid ve 4 adet ecstasy hap ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan N.K., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan N.K., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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