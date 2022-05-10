Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 540 gram esrar maddesi, Gölbaşı ilçesinde 248 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, il merkezinde 1 kilo 540 gram esrar, 397 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. 18 şahıstan 6’sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha