Uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yaptığı uyuşturucu denetimlerinde işlem yapılan 34 şahıstan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Son bir haftada yapılan denetimlerde 5,49 gram esrar, 245,88 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 8,42 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 34 şahıstan 2’si sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha