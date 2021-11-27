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Uslu’dan kuyumcu esnafına çağrı

Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, kuyumcu esnafına yetki belgeleri almaları konusunda çağrıda bulundu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 08:33
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Uslu’dan kuyumcu esnafına çağrı

Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, kuyumcu esnafına yetki belgeleri almaları konusunda çağrıda bulundu.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu kapsamında hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve başvurusu süresinin 31.12.2021 tarihinde son bulacağı açıklandı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, kuyumculuk faaliyetlerinde yetki belgesi zorunluluğunun olduğunu hatırlatarak, “Yönetmelikte, kuyum ticaretinin, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Kuyum ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi başvuruları, https://ktbs.ticaret.gov.tr adresinde yer alan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden T.C. vatandaşları tarafından e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılmaktadır.

Yetki belgesine ilişkin tüm süreç KTBS üzerinden yürütülmekte olup başvurunun gerçekleştirilmesi üzerine inceleme ve belge işlemi İl Müdürlüğümüz tarafından yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

Bu doğrultuda, anılan Sistem, 23.09.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmış olup, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 14.04.2021 tarihi itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31.12.2021 tarihine kadar durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirerek (oda kaydı, ustalık belgesi veya kuyum ticaretine ilişkin diploma, vergi borcu yoktur yazısı, vergi levhası ve sabıka kaydı) yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Gerek sürenin kısalması gerekse belge olmadan kuyum ticareti ile iştigal eden esnaf ve tacirlerimizin mağduriyet yaşamamaları adına yetki belgeleri almaları konusunda ilgililere duyurulur” dedi.

Kaynak: iha
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