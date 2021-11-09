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Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

09 Kasım 2021 Salı 17:42
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Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Uslu, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Başkan Uslu, “Milli mücadele ile aziz milletimizin küllerinden yeniden doğuşuna önderlik eden ve gösterdiği yüksek irade ile tam bağımsız Türkiye’yi milletimize armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, yaşamak ve yaşatmak en büyük görevimizdir. Bizlere bıraktığı değerler nesilden nesile en büyük emanetimiz ve yol göstericimizdir.

Atatürk’ün yaşamı hepimize örnektir ve tüm güçlüklerin üstesinden gelecek azim ve kararlılığın timsalidir. Bugün dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte de işaret ettiği yolda, ilke ve inkılaplarına sarılarak ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırabiliriz. Atamızın izinde yürümeye devam edecek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla çalışarak ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 83 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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