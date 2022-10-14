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Üniversitede Erasmus Günü etkinliği düzenlendi

Avrupa Birliği Erasmus + programı çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Days etkinliği düzenlendi.

14 Ekim 2022 Cuma 17:21
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Üniversitede Erasmus Günü etkinliği düzenlendi

Avrupa Birliği Erasmus + programı çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Days etkinliği düzenlendi.

ADYÜ Gençlik Meydanında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ile Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Erasmus+ programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikleri, ADYÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç’in konuşması ile başladı. Doç. Dr. Karagöz Genç, Adıyaman Üniversitesinde ilk kez düzenlenecek olan Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere bu programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık yaratarak Adıyaman Üniversitesi’nin uluslararası görünürlüğü artırmak istediklerini söyledi. Daha sonra konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “Uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyene bir üniversite haline geldik. Birçok ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim hayatlarına devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uluslararasılaşma adına yaptığımız çalışmalar uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından dikkat çeken bir konuma geldi. Düzenlediğimiz bu etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikler, ADYÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayça avcı ile Doç. Dr. Selin Oyan Küpeli tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti.

Program sonunda, ADYÜ Uluslararası Öğrenci tarafından açılan stantlarda yabancı uyruklu öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: iha
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