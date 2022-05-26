Üniversitede çocuk edebiyatı festivali düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Programı öğretim elemanları ve öğretmen adayları tarafından 1. Çocuk Edebiyatı Festivali düzenlendi.

Üç gün sürecek festivalin Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Fakülte Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Gör. Dr. Filiz Aydemir ve Öğr. Gör. Dr. Mehmet Gültekin’in açılış konuşmaları ile başladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, festivalin amacının çocukların kitaplarla pozitif deneyimlerini arttırmak, kitapları sevdirmek, kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, çocukların “Ağaç yaş iken eğilir” misali küçük yaşta güzellikler ile tanışması ile gerektiğini belirterek, “ Teorik olarak beyin fiziki gelişimini 21 ayda tamamlanır ancak; kişilik ve cinsiyet tanımı 3.5 yaşlarında olur. Utanma duygusu oluşmaya başlar. Öğrenmeye çok meyillidirler. Görsel hafıza bu yaşlarda çok etkilidir. Bu nedenle görsele çok dikkat edin. Eminim içinizden çok değerli çocuk yazarları da çıkacaktır. Ben gençlerimizin gözlerinden öpüyor, kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Çocukların, bilimin ve kültürün olduğu etkinlikler bizleri en çok mutlu eden etkinliklerdir. Çocuk; merhametin, şefkatin sembolü olduğu gibi bizlere insanlığımızı hatırlatır. Çocukların Allah ile mukavelesi yenidir. O yüzden çocuklara yapacağımız her yatırım en önemli yatırımdır. Çocuklarımıza erken yaşta bir şeyler vermezsek ileriki yaşlarda biraz zor olur. Biz çocukları nasıl yönetirsek onlar da ülkemizi o şekilde yönetecektir. Biz her türlü destek konusunda yanınıza olacağız. Bu güzle etkinlikte emeği geçenleri kutluyor, guru duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Program Bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan kostümlü yürüyüş ve akabindeki Prof. Dr. Mübeccel Gönen, Nazan Taştan Yapıcı, Şafak Okdemir ve Sultan Serdar Doksöz ile yapılan söyleşiler ve Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümünden Doç.Dr. Selin Oyan’ın ritim çalışması ile son buldu.

iha