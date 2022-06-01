Üniversite öğrencileri, köy okulu için kitap bağışında bulundu

“Kütüphanesiz okul kalmasın” projesi dolayısıyla Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma Torun ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından Gerger Çobanpınarı Ortaokuluna kitap bağışında bulunuldu.

Okul Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Ayan öncülüğünde başlatılan kitap kampanyası büyük ilgi görürken, kampanya çerçevesinde toplamda bin adet kitap toplandı.

Okul kütüphanesi ve öğrencilere dağıtılacak olan kitaplar sınıf öğretmenlerine teslim edildi.

Kitabın önemi ve kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Fatma Torun, kampanyaya destek vermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kütüphaneler bizler için çok kıymetli eğitim alanlarıdır. Eğitim kurumlarımızda yapılan her iş, atılan her adım bizler için son derece anlamlıdır. Ülkemiz genelinde başlatılan “Kütüphanesiz okul kalmasın” kampanyası çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde Gerger İlçesi Çobanpınarı Ortaokuluna bin adet kitap topladık. Bu gerçekten son derece anlamlı ve önemli bir kampanya, elimizden geldiğince özellikle köy okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Ayan ise, başlattığımız kampanya dolayısıyla hayırsever vatandaşlarımız ve gönüllü arkadaşlarımız sayesinde okulumuza bin adet kitap bağışında bulunuldu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma Torun ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin destekleriyle kampanyamız büyüdü ve hedefine ulaştı. Çocukların hayatında okuma kapasitesini ne kadar artırırsak, ileriki yaşlarında o kadar fayda göreceklerini düşünüyorum. Kampanyamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha