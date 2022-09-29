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Üniversite öğrencileri çiğköfteyle karşılandı

Adıyaman Belediyesi, üniversiteli öğrenciler için çiğköfte ikramlı konser düzenledi.

29 Eylül 2022 Perşembe 23:54
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Üniversite öğrencileri çiğköfteyle karşılandı

Adıyaman Belediyesi, üniversiteli öğrenciler için çiğköfte ikramlı konser düzenledi.

Adıyaman’ın değerlerini dünyaya tanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan Adıyaman Belediyesi, bu kez de üniversite eğitimi için Adıyaman’a gelen genç misafirleri onuruna şehrin en çok bilinen lezzetlerinden olan çiğköfte ikramında bulunarak konser düzenledi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Gençlik Meydanında gerçekleşen etkinliğe binlerce üniversiteli genç katılarak gece boyu doyasıya eğlendi. 20 Bin 885 öğrencinin eğitim gördüğü ve karşılandığı geceye AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte Adıyaman’ın yerel sanatçıları tarafından bir birinden güzel şarkı ve türküler seslendirildi.

Düzenlenen etkinlikte bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Üniversite de her yıl düzenlediğimiz kültürel bir etkinlik bu. Burada amacımız Adıyaman’ın kültürünü tanıtmak, özellikle de çiğköftemizi. Burada çiğköftenin hem damak tadı açısından hem de sağlık açısından yeri doldurulamaz. Hem öğrencilerimize bu kültürü tanıtmak hem de hoş geldiniz anlamında 20 bin öğrenciye kültürümüzü, sanatımızı onlara tanıtmak için bu etkinliği düzenliyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, “Adıyaman Üniversitesinin bu yıl 20 bin 800’den fazla öğrencisi var. Bunların içerisinde 500’den fazla uluslararası 53 ülkeden misafir öğrencilerimiz var. Belediye başkanımızın da destekleriyle son 3 yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik bu. Genç kardeşlerimize hoş geldin partisi. Biliyorsunuz çiğköftenin hem patenti hem de coğrafik işareti Adıyaman’a aittir. Artık bütün dünyanın gördüğü bir yiyecektir. Bu yıl üniversitemizde bulunan gençlerimizi çiğköfteyle karşılamak ve bir eğlence düzenlemek istedik. Katkılarından dolayı Adıyaman Belediyesine ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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