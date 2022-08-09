Uluslararası ADYÜ’nün 5 adet KA171 projesine onay geldi

Adıyaman Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda bir ilke daha imza attı.

Adıyaman Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü bünyesinde yazılan 5 adet KA171 projesi AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca onaylandı.

Adıyaman Üniversitesi, eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürmeyi, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemeyi ve Avrupa Yükseköğretim alanında önemli bir aktör olarak rol almayı amaçlarken, bu doğrultuda Erasmus+ programı aracılığıyla kendi mesleklerinde lider, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Elde edilen başarı ile ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Projeleri çıkan akademisyen arkadaşlarımı kutluyor, destekleri için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iha