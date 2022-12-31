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Ulubey: Milletvekili olursam CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağız

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesini ziyaret eden Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, esnafın ve vatandaşların sorununu dinledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:36
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Ulubey: Milletvekili olursam CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağız

Gazeteci Siyasetçi Fatma Ulubey, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çelikhan ilçesinde ve Pınarbaşı Beldesinde vatandaşlarla, esnafla bir araya geldi. Saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Ulubey, Çelikhan ilçesinin geçim kaynağı tütünün çiftçilerimiz için sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gençlerin çareyi yut dışında bulmaya çalıştıklarını ifade eden Gazeteci Siyasetçi Fatma Ulubey,"Umudumuz gençlerimizle bir araya gelmek, tütün merkezi olan Çelikhan ilçemizde herkesin dertli, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı içinde vatandaşlarımızın belini bükmüş ve tütün konusunda yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması için kollarımızı sıvadık. Yüzlerce gencimizin 2 üniversite bitirdiğini bir türlü iş bulamayıp çareyi yurt dışına gitmekte bulan gençlerimizin bu haline çok üzülüyorum. Pırıl pırıl genç beyinlerimizi burada istihdam edemediğimiz için vatanlarını terk ediyor" dedi.

"CHP iktidarında ilçenin sorunları çözülebilir ve hizmet gelebilir"

Seçimlerde milletvekili olduğu taktirde CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağını aktaran Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman İlçeleri arasında coğrafi bölge olarak yayla turizmi andıran, temiz havası ve misafirperverliği ile insanlara değer veren nadir ilçeler arasındadır. Ziyaret ettiğimiz Çelikhan İlçemizde şunu gördük. Bu halkın bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunar teşekkürü bir borç biliyorum. İlçede Çat Barajı sulama tünelinin halen bitirilmemesi, hastanenin yapılmaması ve işsiz kalan gençlerimiz gibi birçok sorunların var olduğunu gördük. İlçenin bu sorunlarının çözülmesi için genel seçimlerde CHP iktidarında çözülebilir ve hizmet gelebilir. Bizler bu halkı seviyoruz ve inanıyoruz ki destekleri bizimledir. Genel seçimlerde milletvekili olursam CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağız. Çelikhan içinde başta tütün olmak üzere bütün sorunların üstünden gelip, tütün merkezinde bu ekonomi pahalılığında çay ocakların önünde oturan gençlerin elinden hiçbir şey gelemeyen boynunu bükmüş gariban halkımız için Geliyoruz Gelmekte olan büyük bir iktidarız"

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Ulubey: Milletvekili Olursam CHP Iktidarında Adıyaman Için Güzel Projelere Imza Atacağız
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