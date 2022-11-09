Ulubey: Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır

Ulubey açıklamasında, ”Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev; Atatürk ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder, Ebedi Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk; tükenmiş olan bir topluluğu, dünyanın tüm egemen, emperyalist güçlerine karşı ayağa kaldırıp, zafer kazanmış büyük bir askerdir. Ülkemizi uçurumun kenarından alıp, bir ulus yaratan , bu ulus ile Cumhuriyetini kuran büyük bir devlet adamıdır. Dahası yüzlerce yıllık karanlığı yıkıp, halkını kulluktan, yurttaşlığa yükseltip, aydınlık bir gelecek vaat eden büyük bir devrimcidir. Kurtuluş Savaşımızın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi ve yegâne başkomutanımız, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına dayalı devrimci fikirleridir.

Ben manevi miras olarak size hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim, fen ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyen kişiler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin ve fennin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Kurtuluş savaşımızın kahraman komutanı; Cumhuriyetimizin çağdaş ve sosyal devlet adamı; yenilikçi ve devrimci ulu önderimiz Atatürk’ü ölümünün 84. yılında sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” dedi.



Kaynak:PHA