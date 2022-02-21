Uçurumdan yuvarlanan kişi yaralandı

Adıyaman’da, kırsal alanda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan kişi AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çemberlitaş Köyüne yakın kırsal bölgede gezinen Ramazan Karaca (59), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Yaralı halde vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri 5 metre yüksekliğindeki uçurumdan Ramazan Karaca’yı halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralı Ramazan Karaca, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

iha