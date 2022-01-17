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Tütün kooperatifleri: “Bizi siyasete malzeme yapmayın”

Adıyaman Ziraat Odası ve tütün kooperatifleri başkanlarının ortak basın açıklamasında, “Bizi siyasete malzeme yapmayın” mesajı verildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:37
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Tütün kooperatifleri: “Bizi siyasete malzeme yapmayın”

Adıyaman Ziraat Odası ve tütün kooperatifleri başkanlarının ortak basın açıklamasında, “Bizi siyasete malzeme yapmayın” mesajı verildi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve 6 tütün kooperatifinin başkanı ortak açıklama yaptı. Ortak basın açıklamasını Salih Şahan yaptı.

Salih Şahan açıklamasında, “İlimiz genelinde 18 tane tütün üretim ve pazarlama kooperatifi kurulmuş bunların içerisinde 9 kooperatifimiz tütün ticareti izin belgesi almıştır. Kooperatiflerimizce diğer izinler için gerekli başvurular yapılmıştır. Çelikhan’daki kooperatifimiz makine montajlarını yapmış tesisleşme aşamasını bitirmiş ve açılışı gerçekleşmiş olup üretime başlamıştır.

Adıyaman’daki bazı kooperatiflerimiz makinaların montajı aşamasına gelmişlerdir. Montajları bittikten gerekli yasal izinler alınarak piyasa arzı sağlanacaktır.

Üreticilerimizin sabırlı ve sağduyulu olmasını bekliyorum. Bu konuda hep beraber büyük başarılar elde ettik. Her işin bir sancılı süreci olmuştur. Bu süreci de sabırlı olarak kesinlikle aşacağız. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi ve başarımızı engellemek isteyen provokatörlere geçit vermeyelim. Kooperatiflerimize sahip çıkarak tütünümüzün geleceğini garanti altına alalım. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve başvurular üzerine kıyılmış tütünlerdeki ÖTV oranı yüzde 40’a düşürülmüştür. Ancak bu vergi boyutu kooperatiflerimiz için halen yüksek düzeydedir. Sadece kooperatiflerimize özgü ÖTV vergisinin KDV oranına çekilmesini hükümetimizden bekliyoruz. Bu konulardaki girişimlerimiz ve çalışmalarımızda devam edecektir.

Sarmalık Kıyılmış tütünümüzün kooperatifleşme süreci bir çok siyasi kesim tarafından siyasete alet edilmiş, provakasyonlar oluşturulmak istenmiştir. Küçük bir kesim haricinde üreticimizin büyük bir kesimi bu siyasi oyuna gelmeyerek tütünün geleceğini koruma altına alınması yönünde yanımızda yer almış ve kooperatiflerine sahip çıkmıştır. Bundan dolayı üreticilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Son sözüm olarak çiftçimizin aşı, ekmeği ve alın teri olan tütünümüz üzerinden siyaset ve algı operasyonu yapmayalım. Bu konu siyaset üstü bir konudur” dedi.

Başkan Şahan açıklamasının devamında, “Adıyaman’da sarmalık kıyılmış tütün üretiminin geçmişi takriben 150 yıl öncesine dayanmaktadır. Bir çok ailenin geçim kaynağı ekmek kapısı olmuştur. Geçmişte, geçimini tütün üreterek ticaretini yapan birçok insanımız kaçak yollarla gittikleri Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerin sınırlarında can vermişlerdir.

Yakın geçmişimize kadar yasaklı olan sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ticareti başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın üstün gayretleri olmak üzere diğer milletvekillerimizin de çabalarıyla 50 kiloya kadar taşınması serbest hale getirilmiştir. Böylece üreticimiz önceki yıllara göre azda olsa rahatlamıştır. Ancak başta ziraat odalarımız ve tütüncülerimiz olmak üzere bunun bile yetersiz kaldığını görmüş ve tütünümüzü tam anlamıyla yasal bir statü kazandırmak amacıyla Kooperatifleşme sürecini başlattık. Bununla birlikte yasak olan tütünümüzü bitkisel ürün kapsamına dahil edilmesi ve Tütün Yönetmeliğinin çıkartılmasını sağladık. Bunlar hakikaten milletvekillerimizin ve ziraat odalarımızın tartışılmaz başarısıdır.

Bu konuda başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanımıza, milletvekillerimize, katıldığı her platformda ve her konuda olduğu gibi bu konuda da bir Adıyamanlıdan daha fazla ilgi ve duyarlılık gösteren Valimize, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımıza, belediye başkanımıza, ziraat odaları başkanlarımıza, bize her daim destek olan STK başkanlarımıza, tütün kooperatifi başkanlarına, muhtarlarımıza, basınımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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