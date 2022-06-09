Tut’ta Yamaç Paraşütü Festivali düzenlenecek

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, 18-19 Haziran tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Festivali düzenlenecek.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde, Tut Kaymakamlığı, Türk Hava Kurum, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve çeşitli sivil kuruluşların desteğiyle festival düzenlenecek.

‘Bu festival ayağınızı yerden kesecek’ sloganıyla hazırlanan Tut yamaç Paraşütü Festivali’nde adrenalin, heyecan ve eğlence bir arada olacak.

18 Haziran tarihinde ilçe merkezinde açılış konuşmalarıyla başlayacak olan festival, Hacı Muhammet Dağı’ndan gökyüzünde süzülecek olan yamaç paraşütlerinin gösterici olacak. Aynı günün akşamı, Nemrut Dağı’nda daha önceden konser veren Adıyaman Filarmoni Orkestrası Şefi Özgür Oğuz ve ekibinin konseri ilçe merkezindeki okul bahçesinde olacak. 19 Haziran tarihinde de yamaç paraşüt gösterileri gün boyu sürecek.

Rüzgarın hızı ve yönü yamaç paraşütü için çok uygun olan Tut ilçesinde geçtiğimiz yıllarda da yamaç paraşütü gösterileri düzenlenmiş, Türkiye’nin bir çok ilinden kişi ilçede uçuşa katılmıştı.

iha