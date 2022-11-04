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Tutdere: Beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ‘Anadolu’da beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var’ ifadelerini kullanarak öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti. Milletvekili Tutdere ayrıca, Adıyaman’da yaşanan eğitim sorunlarını sıralayarak bakanlığın bu eksiklikleri gidermesini talep etti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Kasım 2022 Cuma 12:47
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Tutdere: Beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Bol bol rakamlardan bahsettiniz ama meselenin asıl konusuna bir türlü girmediniz. Bir gerçekliğin altını çizmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın lokomotifi olan öğretmenlerimizin şu anda yaşadığı mağduriyeti hiçbirimiz görmezden gelemeyiz. Bugün öğretmenler AKP iktidarının kötü ekonomi politikaları nedeniyle yoksul, perişan, evine ekmek götüremez hale gelmişler. Anadolu’da beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var. Kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okutamayan öğretmenler var.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri Enflasyon Karşısında Koruyamayacaksanız Sizin O Koltukta Oturmanızın Bir Anlamı Yok

Öğretmeleri enflasyon karşısında koruyamazsanız sizin o koltukta oturmanızın bir anlamı yok ifadelerini kullanarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i eleştiren CHP Milletvekili Tutdere, “Genç öğretmenler artık ev alma, araba alma, evlilik yapma hayali bile kuramıyorlar. Ekonomik sorunlarla boğuşan öğretmen ordusunun nitelikli eğitim vermesini beklemek, nitelikli öğrenci yetiştirmesini beklemek doğru olmaz. Bugün bütçeyi konuşuyoruz, siz öğretmenlerin bu ekonomik sorununu çözmek için enflasyona ezdirmemek için ne kadar ücret ödeyeceksiniz? Bu konuda ne çalışma yapacaksınız? Asıl mesele bu. Eğer siz Milli Eğitim Bakanlığı’nın Anadolu’daki neferleri olan öğretmenleri enflasyon karşısında koruyamazsanız sizin o koltukta oturmanızın bir anlamı yok, Türkiye’deki eğitim sorunlarının çözülme şansı da yok.” dedi.

Eğitim Sendikalarının Taleplerini Bakana Sıraladı

Eğitim sendikalarının ortak taleplerini de Bakan Özer’e ileten Milletvekili Tutdere, “Eğitim alanında örgütlü birçok sendikamızın ortak talebi var. Sendikalarımız 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesini, eğitim- öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesini, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmasını, mülakat uygulamasına son verilmesini, sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına ayrım yapılmaksızın, giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması, aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesini ayrıca vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesini talep ediyorlar. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma, beslenme haklarının sosyal adalet anlayışıyla devlet güvencesine alınmasını sizlerden bekliyorlar.” dedi.

Hayırsever Aile Fakülte Binası Yaptı, YÖK Dört Senedir Akademisyen Atayamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesine Erdemoğlu ailesi tarafından fakülte binası yaptırıldığını fakat YÖK’ün akademisyen ataması yapmamasından dolayı Mimarlık Fakültenin hizmete açılamadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemizde hayırsever Erdemoğlu ailesi, 2018 yılında Mimarlık Fakültesi olarak kullanılması amacıyla bir bina yaptırdı. Aradan tam dört yıl geçti ve siz oraya üç tane akademisyen gönderemediğiniz için şu anda öğrenci alamıyor ve bu fakülte binası neredeyse çürümeye terk edildi. Sayın YÖK başkanı, artık bu sesi duyun. Bu hayırseverlerin yapmış olduğu mimarlık fakültesinin eğitime ve öğretime geçmesi için gerekli kadroları açın, bu okulun önündeki engelleri kaldırın.” dedi.

Adıyaman’ın Okul Taleplerini Karşılayın, Bütçeden Kaynak Aktarın

Adıyamanlıların okul taleplerini de gündeme taşıyan Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan siz biraz önce dersliklerden bahsettiniz, Adıyaman ziyaretinizde de birçok açıklama da yaptınız. Adıyaman’da özellikle Kömür Beldemizdeki lise talebini biz geçen yıl ki bütçede de dile getirmiştik, bu talep bugüne kadar karşılanmadı. Yaylakonak beldemizin de liseye ihtiyacı var. Samsat'a bağlı Doğanca köyümüzdeki okul 2018 depreminde hasar gördü. Doğanca köylülerinin ilkokul talebi var. Gölbaşı ilçemize bağlı Yukarınasırlı köyümüz büyük bir köy, köyümüzde yaşayan yurttaşlarımız lise bekliyorlar. İlimizin bu taleplerinin bir an evvel yerine getirilmesini, bütçeden buralara kaynak aktarılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Kaynak:PHA

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Tutdere: Beş Yıldır Aynı Ceketle Derse Giren öğretmenler Var
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