Tut ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tut ilçesinde fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla Fethiye mahallesinde Kaymakam Erkut Pamuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumali Tekbaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım saat 11.11’de başlatılan proje ile 750 adet fidan toprakla buluştu.

iha