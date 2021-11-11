Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tut ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

11 Kasım 2021 Perşembe 16:43
3 Okunma
Tut ilçesinde fidanlar toprakla buluştu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tut ilçesinde fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla Fethiye mahallesinde Kaymakam Erkut Pamuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumali Tekbaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım saat 11.11’de başlatılan proje ile 750 adet fidan toprakla buluştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Özel İdaresinin bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
İl Özel İdaresinin bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı
Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Kahta’da 2 bin 23 fidan dikildi
Kahta’da 2 bin 23 fidan dikildi
Milletvekili danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Milletvekili danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsat’ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu
Samsat’ta 2 bin 23 adet fidan toprakla buluştu
Eğri yapılan iki minare yıkılıyor
Eğri yapılan iki minare yıkılıyor
Gölbaşı’nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
Gölbaşı’nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
Besni’de rafting heyecanı yaşanacak
Besni’de rafting heyecanı yaşanacak
Gölbaşı’nda hurma hasadı başladı
Gölbaşı’nda hurma hasadı başladı
Gaziantep heyetinden Başkan Kılınç’a ziyaret
Gaziantep heyetinden Başkan Kılınç’a ziyaret
Türk Kızılay'ına yeni kan merkezi yapılıyor
Türk Kızılay'ına yeni kan merkezi yapılıyor
Adıyaman’da 10 Kasım anma etkinlikleri
Adıyaman’da 10 Kasım anma etkinlikleri
Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Çin zulmündeki Doğu Türkistan için basın açıklaması
Çin zulmündeki Doğu Türkistan için basın açıklaması
Adıyaman’da muhtarlara "çatışma çözümü" eğitimi
Adıyaman’da muhtarlara "çatışma çözümü" eğitimi
Vali Çuhadar, Adıyaman OSB’deki sanayi tesislerini inceledi
Vali Çuhadar, Adıyaman OSB’deki sanayi tesislerini inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Adıyaman’da sahte bandrol operasyonu
Adıyaman’da sahte bandrol operasyonu
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Başkan Kılınç, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti
Başkan Kılınç, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti
Jandarma özel harekat camisinin temeli dualarla atıldı
Jandarma özel harekat camisinin temeli dualarla atıldı
Fuat Tekin: “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir”
Fuat Tekin: “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir”
Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı
Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı
Vali Mahmut Çuhadar’dan yaralı Uzman Çavuş Hakan Çakmak’a ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan yaralı Uzman Çavuş Hakan Çakmak’a ziyaret
Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3
Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3
Adıyaman’da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 1 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim