Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.556,98
ALTIN
997,58
DOLAR
18,59
STERLİN
20,60
EURO
18,07

Tut ilçesi Adıyaman’da yeni bir turizm sektörüne öncü oldu

Tarih, kültür ve inanç turizminin önemli duraklarından birisi olan Adıyaman’da yeni bir turizm sektörü ortaya çıktı. Tabiat ve doğasıyla etkileyici olan Tut ilçesi, doğa turizminde ilk turist kafilesini ağırladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 09:15
25 Okunma
Tut ilçesi Adıyaman’da yeni bir turizm sektörüne öncü oldu

Tarih, kültür ve inanç turizminin önemli duraklarından birisi olan Adıyaman’da yeni bir turizm sektörü ortaya çıktı. Tabiat ve doğasıyla etkileyici olan Tut ilçesi, doğa turizminde ilk turist kafilesini ağırladı.

Nemrut Dağı başta olmak üzere 300’ün üzerinde ören yeri, tarihi ve kültürel yapıları, inanç turizm merkezleri nedeniyle ülkemizin Dünya’da bilinen önemli kentlerinden olan Adıyaman’da doğa turizmi de başladı.

‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bulunan ve etkileyici doğası ve deniz canlısı fosillerin bulunduğu bin 850 rakımlı Hacı Mammet Dağı’nda trekking yapmak için Tut ilçesine ilk turist kafilesi geldi. Yerli ve yabancı turistlerden oluşan 20 kişilik turist kafilesi, Çanakçı bölgesinde bulunan otelde konakladıktan sonra sabah trekking yaptı. Meyve bahçelerini gezen turistler, ilçenin bozulmamış doğasına hayran kaldı.

Alman kökenli Türk vatandaşı Annette Hanisch, geçtiğimiz yıl bir iş sebebiyle Tut ilçesine geldiğini ve inanılmaz etkilendiğini belirterek, “Doğal güzelliklerden ve burada dut meyvesinden yapılan ürünlerden çok etkilendim. Bunun üzerine buraya Alman dostlarımda bir tur düzenlemek istedik. 20 kişilik bir ekip ile burayı ziyarete geldik. Arkadaşlarım buraya hayran kaldı. Burayı gören bir daha görmek için gelecektir” dedi.

Otel işletmecisi Cemal Avcı ise, bireysel olarak insanların Tut ilçesinin doğal ortamını görmek için geldiğini ancak ilk kez bir kafilenin geldiğini kaydederek, “İlçemiz için farklı ve tarihi bir gün yaşıyoruz. Keşfedilmeyen güzelliklerin olduğu Tut ilçemizde ilk yerli ve yabancı turist kafilesini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Akşamdan gelip burada konaklayan ve gün içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren turistlerimizin buradan memnun ayrılması bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı
Adıyaman’da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı
Milletvekili Tutdere, Besni’nin sorunlarını meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, Besni’nin sorunlarını meclise taşıdı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı
Adıyamanspor Ligden çekilme kararı aldı
Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor
Vali Çuhadar, köylerdeki hizmetleri yerinde görüyor
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Milletvekili Tutdere, tütün hastalıklarını mecliste gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere, tütün hastalıklarını mecliste gündeme getirdi
Baro Başkanı Bilal Doğan, ‘çiçek’ yerine SMA hastasına ‘bağış’ istedi
Baro Başkanı Bilal Doğan, ‘çiçek’ yerine SMA hastasına ‘bağış’ istedi
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde sona geliniyor
Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde sona geliniyor
Başkan Dağtekin: “Gönül köprüleri kuruyoruz”
Başkan Dağtekin: “Gönül köprüleri kuruyoruz”
Aranan şahıslara yönelik şok uygulama
Aranan şahıslara yönelik şok uygulama
Adıyaman’da iki grup arasında kavga
Adıyaman’da iki grup arasında kavga
Köylerde hizmet kalitesi yükseliyor
Köylerde hizmet kalitesi yükseliyor
Esentepe’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Esentepe’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Adıyaman’da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu
Adıyaman’da hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu
Sabun üretim kursu tamamlandı
Sabun üretim kursu tamamlandı
Lastik deposunda çıkan yangın korkuttu
Lastik deposunda çıkan yangın korkuttu
Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi
Bilal Doğan, yeniden baro başkanı seçildi
Öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı
Öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı
Adıyaman’a deprem gözlem istasyonu kurulacak
Adıyaman’a deprem gözlem istasyonu kurulacak
Adıyaman Spor: 0- Siverek Belediye Spor: 0
Adıyaman Spor: 0- Siverek Belediye Spor: 0
Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mahmut Fırat oldu
Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mahmut Fırat oldu
Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi
Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi
Otomobil sürüye çarptı
Otomobil sürüye çarptı
Geader’den enerji tasarrufunu zorunlu yapın çağrısı
Geader’den enerji tasarrufunu zorunlu yapın çağrısı
BENAP istişare toplantısı gerçekleştirildi
BENAP istişare toplantısı gerçekleştirildi
İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu
İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim