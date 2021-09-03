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Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret

Türkiye Muay Thai Federasyon Başkanlığınca Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü anısına yapılan şampiyonada Adıyamanlı sporcular dereceyle döndü.

03 Eylül 2021 Cuma 12:27
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Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret

Türkiye Muay Thai Federasyon Başkanlığınca Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü anısına yapılan şampiyonada Adıyamanlı sporcular dereceyle döndü.

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü anısına yapılan şampiyonada Yıldız Erkekler 50 kilogramda Türkiye 1.’si Umut Korkmaz, Minik Kızlar 34 kilogramda Türkiye 1.’si, Berfin Polat ve Yıldız Kızlar 38 kilogramda Türkiye 2.’si olan Mislina Akbaş ve Binkenur Aksoy Türkiye Şampiyonu oldu.

Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman’a dönen Muay Thai Türkiye Şampiyonları Besnili sporculardan Umut Korkmaz, Berfin Polat, Mislina Akbaş, Binkenur Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından T. Türkiye U16 Şampiyonasında 3 bin metre yürüyüş kategorisinde Türkiye ikinciliği elde eden Aleyna Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve antrenörleri ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştı.

Adıyaman’ın gururu olan şampiyonların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “ Muay Thai ve Atletizm şampiyonlarımızın başarısı ilimiz ve ülkemiz için mutluluk ve gurur vericidir. Böyle pırıl pırıl gençleri görmekten ve başarılarını duymaktan mutluluk duyuyorum. Besnili sporcularımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Şampiyonlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Adıyaman’da spor alanında her geçen gün başarılı gençlerimiz yetiştirilmektedir. Bu konuda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğümüzün bünyesinde tüm spor branşlarında devam eden faaliyetlerin sonucunu sporcularımızın başarısı ve madalyalarla görebilmek hepimizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Muay Thai Şampiyonları Umut Korkmaz, Berfin Polat, Mislina Akbaş, Binkenur Aksoy ve atletizm şampiyonu Aleyna Erdem’i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: iha
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Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadara Ziyaret
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