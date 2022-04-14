Türk Kızılay’ından mahalleye iftar yemeği

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için sokak iftarı etkinliği gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi tarafından Ulucami Mahallesi ve Alitaşı Mahallesinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği verdi. Sokakta kurulan iftar sofralarına onlarca kişi katıldı.

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, iftar yemeğinde ihtiyaç sahibi kişileri misafir ettiklerini belirterek, “Sokak iftarımıza yaklaşık 700 kişi katılarak soframızda bulundu. Bu etkinlikleri bağışçılarımızın katkılarıyla yapıyoruz. Bundan sonra da hem yetim ailelerine hem de mülteci öğrencileri iftar yemeği programı düzenleyeceğiz” dedi.

iha