TÜGVA’dan Ramazarn etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciğinin düzenlediği tarafından Ramazan etkinliği düzenlendi.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu’nun sahne aldığı etkinliğe gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisi oldu.

Programa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, kurum ve kuruluş temsilcileri programa katıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Recep Tepe, etkinliğe katılan davetlilere teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte salon programlarımız yanı sıra spor, sanat, kültür faaliyetlerimize de hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

iha