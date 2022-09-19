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TUAK’ın 51. Şubesi Adıyaman’a kuruldu

Turkuaz Arama Kurtarma (TUAK) 51. Şubesi Adıyaman’a kuruldu.

19 Eylül 2022 Pazartesi 08:29
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TUAK’ın 51. Şubesi Adıyaman’a kuruldu

Turkuaz Arama Kurtarma (TUAK) 51. Şubesi Adıyaman’a kuruldu.

TUAK Adıyaman Şube Başkanlığına Abuzer Ürkmez getirildi. Olabilecek doğal afet ve ihtiyaç durumunda arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanında yardım faaliyetlerinde de bulanacak olan TUAK gönüllüleri Keleş Konağında bir araya geldi.

Genel Başkan Ercan Soylu’nun katılımı ile Abuzer Ürkmez’e il başkanlığı belgesi verildi. Ercan Soylu, TUAK’ın görev ve sorumluluğundan bahsederek, Abuzer Ürkmez’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Soylu, TUAK’ın 51. Şubesinin Adıyaman’a kurulduğunu ve doğal afet ve acil durumlarda devletin destekleyici sivil bir birimi olarak hizmet vereceklerini söyledi.

Abuzer Ürkmez ise, kendisine bu görevi verdikleri için Ercan Soylu’ya teşekkür ederek, Adıyaman’da en iyi şekilde teşkilatlanarak ihtiyaç anında çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: iha
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