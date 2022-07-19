Traktör uçurumdan yuvarlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edindiğimiz bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyünde Barış İpek yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Barış İpek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonrada Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

iha