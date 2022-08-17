Toplu taşıma araçlarında denetim

Adıyaman’da şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygunluğu denetlendi.

Trafik polisleri, belediye zabıta ekipleri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcileri ortak denetim yaptı. Araçların hareket noktası, durak ve güzergahlarda koordineli bir şekilde denetim gerçekleştirildi.

iha