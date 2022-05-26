TOBB Kız AİHL 1. Arapça Olimpiyatları Bilgi Yarışması düzenledi

TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından 1. Arapça Olimpiyatları Bilgi Yarışması düzenlendi.

Anadolu imam hatip ortaokullarında zorunlu dersler arasında yer alan Arapça’nın, Kur’an-ı Kerim dili olması, İslami kaynaklar açısından temel teşkil etmesi ve kullanımı yaygın bir dil olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla öğretimini desteklemek, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin Arapçaya olan sevgilerini pekiştirmek amacıyla 1. Arapça Olimpiyatları Bilgi Yarışması düzenlendi.

Organizatörlüğünü TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun yaptığı yarışmaya Adıyaman il merkezinde bulunan 9 imam hatip ortaokulu katıldı. Yarışma Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, ilimizde ilk defa yapılan Arapça bilgi yarışmasının öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmesi, okulların bir birini tanıması ve etkileşim kurması açısından fırsat doğurduğunu belirterek organizasyonu gerçekleştiren TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okuluna teşekkür etti. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerin aslında kazandığını, kaybedeni olmayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yarışma saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasın ile başladı. Üç ayrı liseden jürinin bulunduğu yarışma iki oturum şeklinde yapıldı. Her oturumda öğrencilere 15 Arapça soru yöneltildi.

Yarışma aralarında sanatçı Muhammed Aktürk ezgiler söyledi. TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okuluna öğrencisi Şuheda Özkan Arapça şiir okudu.

Finale kalan dört takım da kıyasıya bir mücadele gösterdi. TOBB Kız AİHL 1. Arapça Olimpiyatları Bilgi Yarışmasında TOBB Kız AİHL Ortaoku birinci, Adıyaman AİHL Ortaokulu ikinci, Fatih İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Yarışma 1. olan TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve dereceye giren ve yarışmaya katılan bütün öğrenciler kupa, madalya ve çanta ile ödüllendirildi.

iha