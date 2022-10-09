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Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mahmut Fırat oldu

Adıyaman Ticaret Borsasında yapılan yönetim kurulu seçimlerinde Mahmut Fırat, başkan seçildi.

09 Ekim 2022 Pazar 12:07
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Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mahmut Fırat oldu

Adıyaman Ticaret Borsasında yapılan yönetim kurulu seçimlerinde Mahmut Fırat, başkan seçildi.

Geçtiğimiz hafta mevcut Başkan Mahmut Fırat’ın öncülüğünü yaptığı ve tek listesi ile gidilen olağan genel kurul Ticaret Borsası binasında gerçekleşmişti.

Ticaret Borsası seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu seçimleri yapıldı. Seçim kurulunun huzurunda Ticaret Borsası Binasında yapılan seçimlerde 14 kişinin oyunu alan Mahmut Fırat Yönetim Kurulu Başkanı olurken Yönetim Kurulu üyeliklerine Mahmut Dicle, Suat Hamurcu, İsmail Yalçın ve Mehmet Anaç seçildi.

Başkan Fırat, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dilerken yeni dönemde yenilenen yönetim ve meclis kurullarımızla daha başarılı işlere ve projelere katılım sağlayarak devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: iha
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