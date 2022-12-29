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Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bitme aşamasına geldi - Videolu Haber

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Temiz Bir Adıyaman' çalışmaları kapsamında 4 ay önce yapımına başlanan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bitme aşamasına geldi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Aralık 2022 Perşembe 14:54
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Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bitme aşamasına geldi - Videolu Haber

Adıyaman'nın yıllardır çözülemeyen problemlerinden bir tanesi olan Katı Atık Depolama Tesisi'nin Adıyaman'a kazandırılmasını sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 4 ay önce inşaat çalışmalarına başlanan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin tamamlanma aşamasına geldiği müjdeledi.

Kayaönü mevkiinde bulunan katı atık depolama alanının hemen yanında tahsis edilen 3 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 400 metrekare oturum alanına sahip olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde gelinen son durumu yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için hayata geçirdikleri projenin Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Tesisin faaliyete geçmesiyle ciddi bir tasarrufun sağlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "2005 yılında resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince, Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon işlemi ilimizde tesis bulunmamasından dolayı çevre illerdeki tesislere yollanıyordu. Büyük bir maliyete de sebep olan bu sorunun önüne geçmek için 24 Haziran 2021 tarihinde Adıyaman Belediyeler Birliği encümenimizce 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre yapılan teklif usulü ile sterilizasyon tesisinin yapım ve işletim ihalesi kurum öz kaynakları kullanılmadan, gelir getirici ihale modeli ile gerçekleştirildi. 2021 yılında iki firmanın ortaklığında kazanılan ihale ile çalışmalara başlanıldı. Adıyaman merkez ile bütün ilçe ve beldelerimizde bulunan sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklarının hijyen ortamında toplanarak sterile edildikten sonra bertaraf edilmesini sağlayacak olan Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz merkez Kayaönü mevkinde bulunan Katı Atık Depolama Alanı yanında tahsis edilen 3 bin metrekare arazi üzerinde kuruldu. Sondan kırıcılı otoglav cihazı ve eklentilerinin kurulduğu ve bir döngüde bin kilogram tıbbi atık sterize edilebilecek olan tesisimiz şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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