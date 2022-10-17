Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan H.S, A.Y. M.Y, A.D ve E.S isimli şahısları sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha