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Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:12
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Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde M.A.D., ile E.D., isimli şahıslara terör örgütü PKK’ya üye oldukları gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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