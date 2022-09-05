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Teç-Sen 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, eğitim öğretimin ilk gününde 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını kaydetti.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
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Teç-Sen 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, eğitim öğretimin ilk gününde 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını kaydetti.

Teç-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün eğitim çalışanları olarak 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığından taleplerinin göz ardı edilmesinden dolayı bu eylemi yaptıklarını kaydetti.

Teker, “Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dilekçelerle anlattık. Eylemlerle anlattık. Basın açıklamaları ile anlattık. Alanlara indik anlattık. Bürokratlarımıza, bakanlarımıza, müşteşarlarımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, kurum müdürlerimize birinci ağızdan anlattık. Hiç kimse bize, siz haksızsınız demedi. Lakin hiç kimse de çözüm için elini taşın altına koymadı, koyamadı. Şimdi ise eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız.

Yıllardır anlatıyoruz, eğitim çalışanları Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanlığı seçimlerinde sandık başkanı olurken, hala Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının neden salon başkanı veya salon gözcüsü olamadığını, bu konuda bir yönerge değişikliğinin neden yapılmadığını veya yapılamadığını anlayamıyoruz. Biz bugün eğitim çalışanlarının da sınavlarda salon başkanı ve salon gözcüsü olması için grevdeyiz.

Biz bugün, tüm sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için grevdeyiz.

Biz bugün tüm kamu çalışanlarına da bayramlarda 1 maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi için grevdeyiz.

Biz bugün yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kaldırılması için grevdeyiz.

Biz bugün, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 2 yılda bir her kadro için yapılması, derece kısıtlamasının kaldırılması ve sözlü sınav uygulamasına son verilmesi için grevdeyiz.

Biz bugün kurum içi geçici görevlendirme yönetmeliğimizin bir an önce çıkarılması için grevdeyiz.

Biz bugün yıllık izinlerin kullanılmayan günlerinin ücretle karşılanması ve hafta sonuna denk gelen izinlerin yıllık izinlerden düşmemesi için grevdeyiz.

Türkiye’de eğitim kalitesinin artmasına hiçbir faydası olmayan ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, düz öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen gibi farklı apolet uygulamalarına son verilmesi için grevdeyiz” dedi.

Kaynak: iha
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