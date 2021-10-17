TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adıyaman Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’la bir araya geldi.

Çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Adıyaman’da, Adıyaman Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’la bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kılınç’tan Adıyaman hakkında bilgiler alan TBB Başkanı Feyzioğlu, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise TBB Başkanı Feyzioğlu’nu Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ağırlamak bizi oldukça mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve diğer misafirleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

iha