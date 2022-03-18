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Tarihin akışını değiştiren şanlı destanın 107. yıldönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman’da Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

18 Mart 2022 Cuma 10:50
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Tarihin akışını değiştiren şanlı destanın 107. yıldönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman’da Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Şanlı tarihimize altın harflerle nakşedilerek, milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran, ’Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe yazıldığı kutlu zaferin 107. yıldönümünü yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da gururla kutlandı.

Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkan, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı’nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş yaptı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deftere yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ Aziz şehitlerimiz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu kutlu günde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin geleceği adına en değerli varlığını fedai can eden siz kıymetli şehitlerimizin manevi huzurundayız. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Bu vatan için dökülen asil kanlarınız şanlı bayrağımıza renk katmaya devam edecektir. Manevi varlığınızdan güç alan bizler, emanetinizi her zaman yükseklerde taşıyacağız.

Sizler, Yüce Allah’ın katında ve milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Şehitlik ulaşılacak en üst rütbe, cennetle mükâfatlandırılmış ulvi bir zirvedir. Yeri gönüllerde, tarifi Kur’an-ı Kerim’de yazılıdır. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Sizlerden öğrendiğimiz inanç ve azim sayesinde bayrağımız sonsuza kadar özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız ebediyen okunacaktır.

Bugün kutsal vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak bu sizin o mübarek kanlarınızın sayesindedir Siz bize yaşanabilir bir hayat, yaşayabileceğimiz bir vatan verdiniz. Sizin yazdığınız destanları, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugün bizler de aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Vatan için anadan, yardan ve evladından vazgeçen ve kendi çocuklarını yetim bırakan sizin gibi yiğitlerimiz var oldukça bize emanet ettiğiniz bu kutsal vatan topraklarını son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edeceğimize şüpheniz olmasın.

Şundan emin olun ki, uğrunda can verdiğiniz davanız asla ölmeyecektir. Ötüken’den Anadolu’ya yaktığınız ‘Diriliş’ ve ‘Hürriyet’ ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir.

Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazan kahramanlarımız, Allah şehadetinizi kabul eylesin. Hakkınızı bizlere helal edin. Sizleri unutursak kanımız kurusun. Vatan size minnettardır.

Bu eşsiz zaferin yıldönümünde, Horasan Arslanı Çağrı Beyden Anadolu topraklarını bizlere ebedi yurt kılan Bağbuğ Sultan Alparslan’a, Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han’dan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’e kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin her halkasında yer alan, bu toprakları bize vatan yapan, ilahi beratın mühürleri olan siz kahraman şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.”

Çelenk sunumu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve şehit aileleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi’nin yaptığı duanın ardından Vali Çuhadar ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kaynak: iha
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