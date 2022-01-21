Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Erkan Baysal idaresindeki 44 AP 850 plakalı Cıtroen marka otomobil sürücüsü Malatya karayolu 8.kilometresinde yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Erkan Baysal, Gamze, Baysal, Alperen Baysal ve Elif Beren Baysal yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha